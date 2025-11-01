Barone Lega | Dai Mastella attacco scomposto Mi taccio per coerenza Pronto a dire tutto in confronto pubblico con la famiglia al completo

Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendo atto dell’attacco nei miei confronti da parte del partito del Sindaco Mastella. Evidentemente, da quelle parti, qualcosa comincia a scricchiolare. In ogni caso, non voglio aggiungere altro, anche se potrei dire molto. Mi taccio per coerenza, virtù che altri dovrebbero imparare a esercitare.” – Lo dichiara in una nota Luigi Barone, candidato della Lega al Consiglio regionale della Campania. “Invito però Clemente Mastella Senior, il candidato di famiglia Mastella Junior e l’ex senatrice Sandra Lonardo a un confronto pubblico sulla coerenza in politica, su quanto è stato fatto in questo territorio negli ultimi cinquant’anni e sulla visione per il futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

