Bari travolto mentre soccorre un automobilista sulla statale 16 | morto 25enne

Un uomo di 25 anni è morto e un'altra persona è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 6 di questa mattina sulla statale 16, in direzione nord, all'altezza di Bari-Palese. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato investito e ucciso da un'auto mentre era intento a prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. La persona ferita, un amico della vittima, è stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale San Paolo di Bari. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bari, travolto mentre soccorre un automobilista sulla statale 16: morto 25enne

