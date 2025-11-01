Bari giovane travolto e ucciso su statale 16 | stava soccorrendo automobilista

(Adnkronos) – Un giovane è morto questa mattina sulla statale 16 a nord di Bari, nei pressi di Palese, travolto da una automobile. Secondo le prime ricostruzioni, era sceso dalla sua vettura a soccorrere un altro automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del capoluogo pugliese che stanno effettuando i rilievi. L’incidente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

