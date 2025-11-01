Bari 25enne morto investito da un' auto mentre soccorreva un altro automobilista sulla statale 16 ferito un amico della vittima - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava a bordo di un’auto condotta dalla fidanzata, con cui stava rientrando da una serata, quando si sono fermati per prestare soccorso ad alcuni amici rimasti coinvolti in un precedente incidente Un tragico incidente è avvenuto nelle prime ore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

