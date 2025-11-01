Barbieri chiesta archiviazione Cappato

11.19 Archiviazione per Marco Cappato, Vittorio Parpaglioni e Marco Perduca. A chiederla è la Procura di Roma. Deciderà il Gip. I tre,indagati,sono accusati di aiuto al suicidio per aver accompagnato l'attrice Sibilla Barbieri in Svizzera,morta il 31 ottobre 2023. Parpaglioni è il figlio. Perduca,senatore. Assieme a Cappato,attivista e politico, si erano autodenunciati dopo che l'Asl Roma 1 aveva negato alla donna, malata oncologica terminale, di accedere alla morte volontaria assistita nella sua abitazione. Barbieri aveva 58 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it