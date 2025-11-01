Bambole erotiche pedopornografiche | nei guai il gigante dell' e-commerce Shein

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’autorità francese anti-frode Dgccrf ha segnalato il gigante dell’e-commerce asiatico Shein per la vendita di quelle che definisce «bambole erotiche dall’aspetto infantile». Secondo un comunicato, la descrizione e la categorizzazione dei prodotti sul sito di Shein «rendono difficile dubitare della natura pedopornografica dei contenuti». Poco dopo, la società ha annunciato di aver ritirato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

