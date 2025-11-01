Balotelli esulta per l’esonero di Vieira dal Genoa | Dio vede e provvede

Mario Balotelli non nasconde la sua soddisfazione per l’esonero di Patrick Vieira da allenatore del Genoa, e la esprime con una storia su Instagram dal tono inequivocabile: “Karma is a bitch (Il karma è una brutta bestia, ndr). Dio vede e provvede “. Tra i due lo scorso anno non era scoccato il feeling: il centravanti era stato ingaggiato dai rossoblù sotto la precedente gestione di Alberto Gilardino, ma con l’arrivo del francese sulla panchina del Grifone era subito finito ai margini del gruppo. “Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto”, scrive ancora Balotelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

