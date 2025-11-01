Balotelli contro Vieira | Dio vede e provvede ha sfruttato il lavoro di Gilardino

Inter News 24 Le parole di Mario Balotelli, ex attaccante dell’Inter, sull’esonero di Patrick Vieira dal Genoa. Tutti i dettagli in merito. Mario Balotelli, attraverso il suo profilo Instagram, ha esultato per l’ufficialità dell’esonero di Patrick Vieira al Genoa. BALOTELLI SULL’ESONERO DI VIEIRA – Karma is a bi*ch. Dio vede e provvede. Ooooola! Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l’ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell’idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto! Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Balotelli contro Vieira: «Dio vede e provvede, ha sfruttato il lavoro di Gilardino»

