Balotelli al veleno su Vieira | Karma is a bitch

Agi.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Karma is a bitch. Dio vede e provvede".  Mario Balotelli, in una story su Instagram, si lascia andare a un  commento al veleno  dopo l' esonero di Patrick Vieira  al  Genoa. L' attaccante  nella scorsa stagione era stato ingaggiato dal  Grifone  prima dell'arrivo del  tecnico francese, col quale poi non ha trovato quasi mai  spazio  lasciando il club da  svincolato  a giugno. "Adesso il  Genoa  può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l' ambiente, i  tifosi  e lo  stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il  Genoa  meriti di stare in alto - scrive  Balotelli, taggando gli ex  Alberto Zangrillo  e  Alberto Gilardino  e lo stesso  Vieira  - Il grande  lavoro  vissuto in prima persona da  Gilardino  e  Zangrillo  non è andato perso: è stato solo  sfruttato egoisticamente  e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione". 🔗 Leggi su Agi.it

