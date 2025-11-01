Balotelli al veleno su Vieira | Karma is a bitch
AGI - "Karma is a bitch. Dio vede e provvede". Mario Balotelli, in una story su Instagram, si lascia andare a un commento al veleno dopo l' esonero di Patrick Vieira al Genoa. L' attaccante nella scorsa stagione era stato ingaggiato dal Grifone prima dell'arrivo del tecnico francese, col quale poi non ha trovato quasi mai spazio lasciando il club da svincolato a giugno. "Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l' ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto - scrive Balotelli, taggando gli ex Alberto Zangrillo e Alberto Gilardino e lo stesso Vieira - Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione". 🔗 Leggi su Agi.it
