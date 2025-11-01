Ballando con le stelle Pasquale La Rocca lascia intendere che ci sia del tenero con Barbara D’Urso | le sue parole

Sul palco e dietro le quinte di Ballando con le stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca mostrano una sintonia speciale: tra passi di danza e sguardi complici, i fan sognano. Leggi anche: Barbara D’Urso e il suo ballerino Pasquale La Rocca hanno una storia? Scoppia il gossip assurdo! Tra i protagonisti più seguiti di questa edizione di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono riusciti a conquistare il pubblico non solo con il talento, ma anche con un’ intesa palpabile. Fin dalla prima puntata, la coppia ha dimostrato una chimica evidente sia in pista che durante le prove, ottenendo risultati eccellenti e classificandosi spesso tra i primi posti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

