Ballando con le stelle lutto Andrea Delogu | un silenzio iniziale che fa rumore

Thesocialpost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ballando con le stelle, Andrea Delogu, sta attraversando un momento di profondo dolore: suo fratello, Evan Oscar Delogu, di soli 18 anni, è morto in un incidente stradale in moto a Bellaria-Igea Marina. I funerali si sono svolti venerdì 31 ottobre 2025, con la partecipazione del padre Walter Delogu e di molti amici e conoscenti del giovane. Ballando con le stelle, il lutto di Andrea Delogu “sparisce” in apertura di programma. La puntata dello show in onda sabato 1 novembre 2025 è stata inevitabilmente segnata dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Delogu. Tuttavia, sorprendendo molti spettatori, l’apertura della trasmissione non ha previsto alcun momento pubblico di cordoglio o condoglianze nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

