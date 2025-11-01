Ballando con le stelle lutto Andrea Delogu | follia in diretta Non è possibile!

Un sabato sera carico di attesa, luci, paillettes e sorrisi forzati. Ma dietro le quinte di Ballando con le Stelle si nascondeva un’ombra che nessuno avrebbe voluto attraversare. Il pubblico, ignaro di quello che stava per accadere, si è ritrovato davanti a una scena che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, in attesa di un segnale che non è arrivato subito. Proprio quando ci si aspetta che la televisione diventi specchio dell’emozione collettiva, qualcosa sembra essersi incrinato. Andrea Delogu, volto amatissimo del programma, ha vissuto giorni segnati da un dolore immenso, ma il grande spettacolo della Rai è andato avanti senza alcun accenno iniziale a ciò che stava vivendo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it