BALLANDO CON LE STELLE | LO SHOW DI MILLY CARLUCCI È GIUNTO AL GIRO DI BOA
Giro di boa per Ballando con le Stelle, il dance show diretto e condotto da Milly Carlucci in onda sabato 1° novembre alle 21.30 su Rai1. BALLERINE PER UNA NOTTE Ballerine per una notte della sesta puntata sono Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia di Davide Minnella “Fuori la verità”, che riflette su verità e menzogna, presentata nella sezione Grand Public della 20^ Festa del cinema di Roma, e nelle sale dal 6 novembre con PiperFilm. Le attrici balleranno insieme uno showdance sulle note di “All that jazz“ di Chicago. La gara, invece, la classifica finale, ottenuta unicamente sommando i voti assegnati dalla giuria oltre a quelli ottenuti con il tesoretto, ha visto trionfare la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altri contenuti sullo stesso argomento
Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu nei giorni scorsi. Le parole della conduttrice su quello che potrebbe accadere con tatto e rispetto - facebook.com Vai su Facebook
La giudice temutissima di Ballando con le stelle è tra i concorrenti del nuovo comedy show Roast in Peace, su Prime video da oggi - X Vai su X
Ballando con le stelle Rai 1 del 1° novembre con Milly Carlucci - 30 su Rai 1 con Milly Carlucci, ballerine per una notte Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, e nuova tappa in Calabria. Lo riporta lifestyleblog.it
Milly Carlucci sul ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: “La vita ci dirà cosa succede” - Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu ... Si legge su fanpage.it
Andrea Delogu tornerà a Ballando con le Stelle? La risposta di Milly Carlucci - Nel frattempo lunedì dovrebbe tornare La porta magica, il programma condotto da Andrea Delogu su ... Riporta msn.com