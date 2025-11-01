BALLANDO CON LE STELLE | LO SHOW DI MILLY CARLUCCI È GIUNTO AL GIRO DI BOA

Bubinoblog | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giro di boa per Ballando con le Stelle, il dance show diretto e condotto da Milly Carlucci in onda sabato 1° novembre alle 21.30 su Rai1. BALLERINE PER UNA NOTTE Ballerine per una notte della sesta puntata sono Claudia Gerini e Claudia Pandolfi, protagoniste della commedia di Davide Minnella “Fuori la verità”, che riflette su verità e menzogna, presentata nella sezione Grand Public della 20^ Festa del cinema di Roma, e nelle sale dal 6 novembre con PiperFilm. Le attrici balleranno insieme uno showdance sulle note di “All that jazz“ di Chicago. La gara, invece, la classifica finale, ottenuta unicamente sommando i voti assegnati dalla giuria oltre a quelli ottenuti con il tesoretto, ha visto trionfare la coppia formata da Martina Colombari e Luca Favilla con 72 punti, quelli assegnati dai giurati più i 25 punti voluti da Rossella Erra. 🔗 Leggi su Bubinoblog

