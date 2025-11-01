Ballando con le Stelle le anticipazioni della puntata di sabato 1 novembre
Oggi, sabato 1 novembre, in prima serata, su Rai 1, la sesta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Leggi anche questi approfondimenti
La gara di Ballando con le stelle si fa dura: nuove sfide in pista questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1, per un nuovo appuntamento accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo a cura di #RaiPubblicaUtilità. - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata - Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in onda oggi, sabato 1 novembre 2025, dalle ore 20,35 ... Scrive tpi.it
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 1 novembre su Rai1: cast, classifica, anticipazioni ed eliminato - Torna Ballando con le stelle 2025 su Rai1: chi sarà eliminato questa sera? Segnala superguidatv.it
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 25 ottobre - Oggi, sabato 25 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quinta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. Lo riporta comingsoon.it