Ballando con le stelle la sesta puntata tra eliminazioni e commozione | anticipazioni

Ildifforme.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesa questa sera per la sesta puntata di Ballando con le stelle, nonostante il lutto di Andrea Delogu, la puntata si farà e si aprirà con un'eliminazione: chi uscirà tra Emma Coriandoli e Beppe Convertini?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

