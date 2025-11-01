Ballando con le stelle la gaffe in diretta di Milly Carlucci su Andrea Delogu | ve ne siete accorti?

Sembrava il solito rituale del sabato sera: televoto, suspense calibrata, applausi a comando. La signora Coriandoli si salva, il pubblico ride, la pista si scalda. Tutto procede come se nulla potesse incrinare la bolla zuccherata di Ballando con le stelle. Poi Milly Carlucci prende il microfono, sorride alla camera e dice: “Adesso il nostro cast è al completo ”. Una frase che vola via in un attimo, detta con la naturalezza di chi porta il programma in carrozza da una vita. Peccato che ieri sera il cast non fosse affatto completo. Il nome che manca. Nessuno in studio lo dice, ma tutti lo sanno: non c’è Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

