Ballando con le stelle la gaffe in diretta di Milly Carlucci su Andrea Delogu | ve ne siete accorti?
Sembrava il solito rituale del sabato sera: televoto, suspense calibrata, applausi a comando. La signora Coriandoli si salva, il pubblico ride, la pista si scalda. Tutto procede come se nulla potesse incrinare la bolla zuccherata di Ballando con le stelle. Poi Milly Carlucci prende il microfono, sorride alla camera e dice: “Adesso il nostro cast è al completo ”. Una frase che vola via in un attimo, detta con la naturalezza di chi porta il programma in carrozza da una vita. Peccato che ieri sera il cast non fosse affatto completo. Il nome che manca. Nessuno in studio lo dice, ma tutti lo sanno: non c’è Andrea Delogu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Amici di Facebook se volete supportarci in questa avventura lasciate un like dentro la card del profilo ufficiale di Ballando con le stelle Grazieeeee #colcuore? - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle, le pagelle: Magnini (10) stratosferico, Coriandoli (4) inferno - Questa sera sabato 1° novembre torna Ballando con le stelle, il dance show più famoso della televisione italiana. Come scrive ilmessaggero.it
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata - Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in onda oggi, sabato 1 novembre 2025, dalle ore 20,35 ... Segnala tpi.it
BALLANDO CON LE STELLE 2025, 5a PUNTATA 25 OTTOBRE/ Diretta ed eliminato: Convertini vs Signora Coriandoli - Ballando con le stelle 2025: diretta ed eliminato della quinta puntata, ospite e ballerina per una notte l'attrice Maria Esposito ... Lo riporta ilsussidiario.net