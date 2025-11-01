Ballando con le stelle in onda senza Andrea Delogu | futuro incerto per lei nella trasmissione
Questa sera, sabato 1° novembre 2025, Andrea Delogu non sarà presente a Ballando con le stelle. L’attrice e conduttrice salterà la puntata del programma di Rai1, mentre Milly Carlucci le dedicherà un abbraccio virtuale al termine dello spareggio tra Beppe Convertini e la signora Coriandoli. L’assenza è legata al grave lutto che ha colpito la conduttrice nei giorni scorsi: la morte del fratello diciottenne, Evan Oscar Delogu, rimasto vittima mercoledì di un incidente in moto. Un dolore improvviso. La scomparsa del giovane è stata un dramma improvviso che ha profondamente segnato Andrea Delogu, descritta da chi le è vicino come “ devastata ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Argomenti simili trattati di recente
Andrea Delogu stasera non sarà a Ballando con le stelle - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Andrea Delogu salta Ballando con le stelle, il gesto di Nikita Perotti commuove tutti - La conduttrice assente a Ballando Con Le Stelle dopo la tragedia familiare: il sostegno di Nikita Perotti e degli amici le regala un momento di conforto. Secondo libero.it
Ballando con le stelle in onda senza Andrea Delogu: cosa succede nella puntata di questa sera - Milly Carlucci: “Siamo come i circensi, dobbiamo andare avanti e portare nelle case il sorriso della ... Da msn.com
Milly Carlucci sul ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle: “La vita ci dirà cosa succede” - Milly Carlucci racconta a La Volta Buona la prossima puntata di Ballando con le Stelle, inevitabilmente segnata dal lutto che ha colpito Andrea Delogu ... Secondo fanpage.it