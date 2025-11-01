Ballando con le stelle in onda senza Andrea Delogu | futuro incerto per lei nella trasmissione

Questa sera, sabato 1° novembre 2025, Andrea Delogu non sarà presente a Ballando con le stelle. L’attrice e conduttrice salterà la puntata del programma di Rai1, mentre Milly Carlucci le dedicherà un abbraccio virtuale al termine dello spareggio tra Beppe Convertini e la signora Coriandoli. L’assenza è legata al grave lutto che ha colpito la conduttrice nei giorni scorsi: la morte del fratello diciottenne, Evan Oscar Delogu, rimasto vittima mercoledì di un incidente in moto. Un dolore improvviso. La scomparsa del giovane è stata un dramma improvviso che ha profondamente segnato Andrea Delogu, descritta da chi le è vicino come “ devastata ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

