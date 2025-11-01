Ballando con le stelle Andrea Delogu non c’è | il messaggio di Milly Carlucci



(Adnkronos) – “Ti aspettiamo, Andrea”. L’assenza scontata di Andrea Delogu a Ballando con le stelle, in onda stasera su Raiuno, viene ufficializzata dal profilo Instagram della trasmissione condotta da Milly Carlucci. La conduttrice ha appena perso il fratello Evan, morto a Bellaria in un tragico incidente in moto. Sul social compaiono le card di tutti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it





