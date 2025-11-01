Sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 all’insegna di nuove esibizioni e della primo ballottaggio di stagione. In apertura della puntata di questa sera, si sono infatti scontrati la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Ad avere la meglio, il conduttore ma la wild card di Sara Di Vaira salva Emma Coriandoli che quindi rimane in gara. Dunque, all’inizio della sesta puntata di Ballando 2025, ancora nessun eliminato. A seguire, il resoconto dettagliato del sesto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo spareggio iniziale. Protagonisti del primo spareggio di questa edizione di Ballando, Beppe Convertini con Veera Kinnunen e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2025, sesta puntata: vince Fabio Fognini, in 3 al ballottaggio finale