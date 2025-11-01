Ballando con le Stelle 2025 sesta puntata | vince Fabio Fognini in 3 al ballottaggio finale
Sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 all’insegna di nuove esibizioni e della primo ballottaggio di stagione. In apertura della puntata di questa sera, si sono infatti scontrati la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Ad avere la meglio, il conduttore ma la wild card di Sara Di Vaira salva Emma Coriandoli che quindi rimane in gara. Dunque, all’inizio della sesta puntata di Ballando 2025, ancora nessun eliminato. A seguire, il resoconto dettagliato del sesto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo spareggio iniziale. Protagonisti del primo spareggio di questa edizione di Ballando, Beppe Convertini con Veera Kinnunen e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Andrea Delogu assente a Ballando con le stelle dopo la drammatica morte del fratello Evan. Le parole di Milly Carlucci con la voce tremante dalla commozione. ? - facebook.com Vai su Facebook
Ancora ottimi ascolti per Milly Carlucci e “Ballando con le stelle”. Lo show dance, in onda nel prime time su Rai 1, sale al 25,7% di share con 3 milioni 92 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la sesta puntata - Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la sesta puntata dello show di Milly Carlucci in onda il 1 novembre ... Secondo tpi.it
Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata - Ballando con le stelle 2025: le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata in onda stasera, sabato 1 novembre 2025, alle ore 21,35 ... tpi.it scrive
Infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle: Futuro Incerto per la Celebre Conduttrice - Francesca Fialdini ha subito un infortunio durante la sua partecipazione al celebre programma "Ballando con le Stelle", suscitando interrogativi sul suo possibile ritorno in trasmissione. Come scrive notizie.it