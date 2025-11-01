Ballando con le Stelle 2025 sesta puntata | fuori Beppe Convertini

Sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 all’insegna di nuove esibizioni e della prima eliminazione di stagione. Fuori dalla gara, in attesa del ripescaggio delle prossime settimane, Beppe Convertini. Dopo aver superato il primo ballottaggio in apertura di puntata contro la Signora Coriandoli, il conduttore è il primo eliminato di Ballando 2025. A seguire, il resoconto dettagliato del sesto appuntamento dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Lo spareggio iniziale. Protagonisti del primo spareggio di questa edizione di Ballando, Beppe Convertini con Veera Kinnunen e la Signora Coriandoli con Simone Di Pasquale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

