Ballando con le Stelle 2025 sesta puntata | Francesca Fialdini infortunata prende 2 punti dalla giuria
Sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025 all’insegna di nuove esibizioni e della primo ballottaggio di stagione. In apertura della puntata di questa sera, si sono infatti scontrati la Signora Coriandoli e Beppe Convertini. Ad avere la meglio, il conduttore ma la wild card di Sara Di Vaira salva Emma Coriandoli che quindi rimane in gara. Dunque, all’inizio della sesta puntata di Ballando 2025, ancora nessun eliminato. A giudicare loro e le altre dieci coppie, il pubblico tramite i social e la giuria composta come sempre da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
