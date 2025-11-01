Baiano stretta dei Carabinieri | scattano denunce sequestri e fogli di via

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato nell’intera provincia l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. In particolare, sono stati implementati i servizi di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Il governo Meloni come governo fantoccio. Il governo Meloni ha rapporti strettissimi con il Mossad perché l'Italia e Israele cooperano, in maniera molto stretta, nel campo della sicurezza, come dimostra anche l'incontro tra Guido Crosetto e Israel Katz a Tel Aviv - facebook.com Vai su Facebook

Baiano, lotta a furti e droga: scattano fogli di via e segnalazioni - Posti di controllo con numerose perquisizioni, garantendo un presidio dinamico e capillare, nel Mandamento Baianese. Segnala ilmattino.it

Baiano, sequestrati fucili, pistole e mille cartucce - I carabinieri della Compagnia di Baiano hanno accertato numerosi reati commessi nella custodia e detenzione di armi e munizioni. Da ilmattino.it