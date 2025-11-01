Badge di cantiere da Latina al decreto sicurezza sul lavoro del ministero

Latinatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel decreto sulla sicurezza sul lavoro è stato inserito, tra le altre cose, il badge di cantiere, uno strumento che Latina ha adottato più di due anni fa grazie al protocollo firmato in prefettura il 21 febbraio 2023 con l'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili della provincia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

badge cantiere latina decretoIl «badge di cantiere» diventa legge nazionale - C’è poi un aspetto culturale da consolidare: la sicurezza non può essere vista solo come un adempimento burocratico, ma come un valore condiviso. Segnala latinaoggi.eu

badge cantiere latina decretoCos’è e come funziona il badge digitale nei cantieri previsto dal nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro - La norma modifica la misura introdotta nel 2024 aumentando la sanzione da un massimo di 6 mila euro ad un ... Secondo corriere.it

badge cantiere latina decretoApprovato in Cdm il decreto sicurezza lavoro: dal badge digitale nei cantieri ai premi alle aziende virtuose. Ecco tutte le novità - Il decreto mira a prevenire gli infortuni, potenziare l’efficienza dei controlli, migliorare la formazione e promuovere iniziative di ... Scrive affaritaliani.it

