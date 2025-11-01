Badge di cantiere da Latina al decreto sicurezza sul lavoro del ministero
Nel decreto sulla sicurezza sul lavoro è stato inserito, tra le altre cose, il badge di cantiere, uno strumento che Latina ha adottato più di due anni fa grazie al protocollo firmato in prefettura il 21 febbraio 2023 con l'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili della provincia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
