Bad Influencer come finisce | spiegazione finale e stagione 2
Dal 31 ottobre 2025 è disponibile su Netflix Bad Influencer. Si tratta di una serie TV brasiliana che vede protagonista una mamma single in difficoltà, che si ritrova a collaborare con un influencer per vendere borse firmate contraffatte online. La loro operazione, però, attira l’attenzione di criminali e poliziotti. Così si ritrova ad affrontare situazioni pericolose. Bad Influencer su Netflix: riassunto trama completa. Leggi anche: The Witcher 4 come finisce: chi muore? Spiegazione finale e stagione 5. BK è una mamma single di Leo e sta cercando di farlo inserire in una scuola. Capisce che il Sudafrica è un mondo corrotto e classista, le sembra impossibile adottare un approccio onesto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Influencer, pubblicità e trasparenza: dove finisce il consiglio e inizia il marketing? Sempre più spesso i contenuti che vediamo online sembrano spontanei, ma non lo sono. Un prodotto consigliato, un codice sconto, una collaborazione non dichiarata: quando - facebook.com Vai su Facebook
Un occhio al business, uno al social: per la prima volta l’economia d’impatto finisce su bus e muri https://lastampa.it/torino/2025/10/20/news/torino_social_impact_economia_pubblicita_one_vision-15360378/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Come finisce Squid Game 3, l’ultima stagione: la spiegazione del finale e il destino di Gi-hun - La spiegazione del finale della terza stagione della serie, disponibile 27 giugno su Netflix. fanpage.it scrive
Influencer di 22 anni guadagna 300mila euro con video sui social: finisce nei guai, non ha pagato le tasse - Una giovane influencer di 22 anni aveva guadagnato 300mila euro in tre anni: faceva video sui social per due multinazionali cinesi di abbigliamento. Come scrive fanpage.it