Baby Acquatic’s Day | una mattinata per scoprire il nuoto neonatale

Arezzo, 1 novembre 2025 – Nuova opportunità per le famiglie. Neonati e genitori in vasca insieme per una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day. L’evento dedicato alla fascia d’età da zero a quattro anni è in programma domenica 9 novembre al Palazzetto del Nuoto di Arezzo quando, a partire dalle 9.30, verrà rinnovato il tradizionale appuntamento a partecipazione gratuita in cui le famiglie potranno conoscere il nuoto baby. La mattinata, organizzata dalla Sport Service, permetterà a genitori e figli di vivere una lezione insieme in piscina tenuta dai tecnici e dagli istruttori della Chimera Nuoto secondo i principi e la didattica del Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

