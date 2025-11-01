Babbo Natale saluta l' ultimo appuntamento goloso di Sant’Agata Feltria con il Tartufo Bianco Pregiato

Riminitoday.it | 1 nov 2025

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di SantAgata Feltria è pronta domenica 2 novembre a chiudere in grande stile la sua 41° edizione. Un sipario che si preannuncia quanto mai “gustoso”: la manifestazione dell’alta Valmarecchia è infatti sempre più attraente, e in grado di regalare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

