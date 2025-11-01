C’era anche Cristina D’Avena sulla ormai tristemente famosa piattaforma digitale, Social Media Girls, che utilizza l’intelligenza artificiale per contraffare foto e spogliare attrici e donne dello spettacolo. “Ero talmente scossa dalla scoperta di quel sito e quelle immagini – ha confidato la cantante a Il Corriere della Sera – in cui appaio nuda talmente fuori dalle mie idee e dal mio modo di pensare che credevo non ci fosse niente da commentare “. “Sono rimasta veramente senza parole. Non sono foto vere e quindi quella non sono io, ma sono andati a rubare scatti fatti in momenti belli, importanti e li hanno sporcati in questo modo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avevo pubblicato uno scatto in cui mi truccavo: ora è una foto porno. Che schifo, una violazione verso me e le donne”: lo sfogo di Cristina D’Avena