Avengers | Doomsday la descrizione del trailer rivela un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino
Nelle ultime ore è trapelata online una possibile descrizione del primo trailer del crossover Marvel che dovrebbe debuttare insieme alle copie in sala di Avatar: Fuoco e Cenere il prossimo dicembre Avengers: Doomsday non arriverà nelle sale fino al dicembre 2026, ma il primo trailer del film dovrebbe essere pubblicato già prima della fine dell'anno. Secondo Film Threat, il trailer sarà allegato alle copie di Avatar: Fuoco e Cenere e il canale YouTube ha persino condiviso una possibile descrizione del filmato. Anche se è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela, sono stati rivelati alcuni dettagli su ciò che vedremo nel teaser, compresi un grande colpo di scena legato al Dottor Destino e un accenno al fatto che l'interpretazione di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altre letture consigliate
️ Famke Janssen smentisce il ritorno come Jean Grey in Avengers: Doomsday: nessuna richiesta dalla Marvel Studios. Scopri le parole dell’attrice e cosa significa per il cast del nuovo film. #AvengersDoomsday #JeanGrey #FamkeJanssen #MarvelStu - facebook.com Vai su Facebook
Nia DaCosta says she visited the set of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ a couple weeks ago “[Kevin Feige] wrote me a letter for my UK visa.” (via @guardian) - X Vai su X
Avengers: Doomsday, una promo art rivela un’anteprima in HD di Dottor Destino - Prima del trailer di Avengers: Doomsday in arrivo, ecco le immagini HD del Dottor Destino di Robert Downey Jr. Lo riporta cinefilos.it
Avengers: Doomsday, nuovo sguardo a Dottor Destino nella promo art ufficiale - Una promo ufficiale del film sugli Avengers in uscita il 18 Dicembre 2026, ci svela il possibile design di Dottor Destino. Riporta cinema.everyeye.it
Avengers: Doomsday, uno sguardo dettagliato (con spoiler) all'armatura del Dottor Destino di Robert Downey Jr. - Un'immagine promozionale di Avengers: Doomsday ad alta qualità rivelerebbe importanti dettagli sull'armatura del villain Marvel interpretato da Robert Downey Jr. Lo riporta msn.com