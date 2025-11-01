Avengers | Doomsday la descrizione del trailer rivela un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino

Nelle ultime ore è trapelata online una possibile descrizione del primo trailer del crossover Marvel che dovrebbe debuttare insieme alle copie in sala di Avatar: Fuoco e Cenere il prossimo dicembre Avengers: Doomsday non arriverà nelle sale fino al dicembre 2026, ma il primo trailer del film dovrebbe essere pubblicato già prima della fine dell'anno. Secondo Film Threat, il trailer sarà allegato alle copie di Avatar: Fuoco e Cenere e il canale YouTube ha persino condiviso una possibile descrizione del filmato. Anche se è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela, sono stati rivelati alcuni dettagli su ciò che vedremo nel teaser, compresi un grande colpo di scena legato al Dottor Destino e un accenno al fatto che l'interpretazione di Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

