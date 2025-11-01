Avellino vittoria pazza al Partenio | 4-3 alla Reggiana tra autogol e rimonte

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre un mese senza successi, i lupi tornano a esultare in una gara da montagne russe: protagonisti Insigne con gol e assist, tra gli emiliani doppietta di Novakovich. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

avellino vittoria pazza al partenio 4 3 alla reggiana tra autogol e rimonte

© Gazzetta.it - Avellino, vittoria pazza al Partenio: 4-3 alla Reggiana tra autogol e rimonte

Approfondisci con queste news

avellino vittoria pazza partenioAvellino, vittoria pazza al Partenio: 4-3 alla Reggiana tra autogol e rimonte - Dopo oltre un mese senza successi, i lupi tornano a esultare in una gara da montagne russe: protagonisti Insigne con gol e assist, tra gli emiliani doppietta di Novakovich ... Come scrive gazzetta.it

avellino vittoria pazza partenioPartenio delle prime volte: scoppola dello Spezia, l’Avellino va al tappeto - Gli aquilotti centrano la prima vittoria in stagione dopo nove giornate. Da orticalab.it

avellino vittoria pazza partenioAvellino-Spezia 0-4: gli aquilotti sbloccano la prima vittoria stagionale - Il tecnico Luca D’Angelo guida la svolta: prestazione non perfetta ma efficace grazie all’uomo ... Segnala ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Vittoria Pazza Partenio