avellino reggiana le probabili formazioni

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un filo sottile che unisce la rabbia e la speranza. È quello che l’ Avellino porta con sé da settimane, da quando la vittoria al Partenio-Lombardi manca e i rimpianti si sono trasformati in voglia di rivalsa. L’ultima gioia casalinga risale al 27 settembre, quel 2-0 contro la Virtus Entella che sembrava l’inizio di una rincorsa. Poi, il buio: due sconfitte pesanti e un pareggio a Pescara che ha restituito almeno un briciolo di fiducia. Oggi, nel giorno dei Santi e in un orario insolito, le 12.30, l’impianto di Contrada Zoccolari si riaccende per la sfida contro la Reggiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

