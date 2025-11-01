Avellino-Reggiana 4-3 Insigne | Determinazione e idee del mister ci hanno guidato nella rimonta

Avellino, Partenio-Lombardi — Dopo il successo per 4-3 contro la Reggiana, Roberto Insigne analizza dalla Mixed Zone la prestazione della squadra e racconta la sua esperienza in campo.«In campo cerchiamo sempre di mettere in pratica le idee e la determinazione che il mister ci trasmette durante. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#AvellinoReggiana 4-3, le #pagelle del match | #SerieB - X Vai su X

Avellino-Reggiana: le probabili formazioni, l'equilibrio per la continuità #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, vittoria pazza al Partenio: 4-3 alla Reggiana tra autogol e rimonte - Dopo oltre un mese senza successi, i lupi tornano a esultare in una gara da montagne russe: protagonisti Insigne con gol e assist, tra gli emiliani doppietta di Novakovich ... Riporta msn.com

Avellino-Reggiana 4-3, le pagelle: giornata da incubo per le difese, bene Novakovich - Non può nulla sulle tre reti della Reggiana, ma è comunque un netto passo indietro. Come scrive tuttomercatoweb.com

Avellino-Reggiana 4-3 pagelle, il Partenio ha la sua Italia-Germania, sorpassi e batticuore, benvenuti alla giostra del gol - Reggiana: Insigne gol e assist, Biasci un gigante, Daffara sbaglia troppo, non bastano due prodezze di Novakovich agli emiliani, tanto lavoro per arbitro e Var ... Come scrive sport.virgilio.it