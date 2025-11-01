Avellino-Reggiana 4-3 Biancolino | Questa squadra ha qualità e carattere non possiamo permetterci cali di intensità

Avellino, Partenio-Lombardi — Dopo la vittoria per 4-3 contro la Reggiana, il tecnico dei biancoverdi, Raffaele Biancolino, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi nella Mixed Zone, esprimendo soddisfazione per la reazione mostrata, la mentalità vincente e la crescita complessiva del gruppo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#AvellinoReggiana 4-3, le #pagelle del match | #SerieB - X Vai su X

Avellino-Reggiana: le probabili formazioni, l'equilibrio per la continuità #Avellino - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, vittoria pazza al Partenio: 4-3 alla Reggiana tra autogol e rimonte - Dopo oltre un mese senza successi, i lupi tornano a esultare in una gara da montagne russe: protagonisti Insigne con gol e assist, tra gli emiliani doppietta di Novakovich ... Secondo msn.com

Avellino-Reggiana 4-3, le pagelle: giornata da incubo per le difese, bene Novakovich - Non può nulla sulle tre reti della Reggiana, ma è comunque un netto passo indietro. Si legge su tuttomercatoweb.com

Avellino-Reggiana 4-3 pagelle, il Partenio ha la sua Italia-Germania, sorpassi e batticuore, benvenuti alla giostra del gol - Reggiana: Insigne gol e assist, Biasci un gigante, Daffara sbaglia troppo, non bastano due prodezze di Novakovich agli emiliani, tanto lavoro per arbitro e Var ... Si legge su sport.virgilio.it