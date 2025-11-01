Avellino Basket in trasferta a Roseto | obiettivo continuità e conferme

Avellinotoday.it | 1 nov 2025

Nona giornata di campionato di Serie A2 OldWildWest. Domani pomeriggio alle 18.00 al PalaMaggetti di Roseto il Gruppo Lombardi Avellino Basket sarà ospite della Liofilchem Roseto. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta esterna sul campo di Rimini ed occupano la terz'ultima posizione del.

