Avellino Basket in trasferta a Roseto | obiettivo continuità e conferme
Nona giornata di campionato di Serie A2 OldWildWest. Domani pomeriggio alle 18.00 al PalaMaggetti di Roseto il Gruppo Lombardi Avellino Basket sarà ospite della Liofilchem Roseto. Gli abruzzesi sono reduci dalla sconfitta esterna sul campo di Rimini ed occupano la terz’ultima posizione del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
? Il capitano manda al Bar D’Angelo Harrison e piazza la tripla allo scadere del quarto Buzzer Beater Federico Mussini #nomusicneded #avellinobasket #federicomussini #seriea2oldwildwest - facebook.com Vai su Facebook
IT'S GAMEDAY : Avellino Basket ?: 12:30 ?: PalaDelMauro ------ : RaiSport HD, can. 58 : Ciccio Riccio #ForzaBrindisi - X Vai su X
Avellino Basket, il riscatto: battuta la Blu Basket Bergamo. E domenica c’è Roseto - Nel turno infrasettimanale il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha affrontato la formazione del Blu Basket Bergamo vincendo con il punteggio di 94- Da msn.com
Riscatto biancoverde: Avellino Basket batte Bergamo - Nel turno infrasettimanale il Gruppo Lombardi Avellino Basket ha affrontato la formazione del Blu Basket Bergamo vincendo con il punteggio di 94- Lo riporta irpinianews.it
Avellino Basket, la carica di Castellitto: «Contro Roseto serve continuità e fiducia» - Dopo il successo su Bergamo, i biancoverdi puntano a confermarsi contro la storica Roseto: fiducia, concentrazione e continuità le parole d’ordine dell’assistant coach di Buscaglia ... Come scrive orticalab.it