Avellino 15enne precipita dal terzo piano la notte di Halloween

Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri a Torelli di Mercogliano, in provincia di Avellino. Il 15enne ha riportato gravi ferite al rene. Un ragazzo di 15 anni versa in gravi condizioni dopo essere caduto dal terzo piano di un’abitazione nella quale con altri amici stava festeggiando Halloween. È accaduto nella tarda serata . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Avellino, 15enne precipita dal terzo piano la notte di Halloween

