Avanti in Grecia e Germania stop ai francesi | Unicredit si muove in Europa

Nel quadro di un consolidato risiko bancario italiano, Unicredit continua a giocare una partita di rango europeo. L’amministratore delegato Andrea Orcel ha di recente definito nuove linee strategiche per la banca di Piazza Gae Aulenti, che permettono di capire molto delle mosse future del gruppo. In soldoni: avanti con le acquisizioni in Grecia e Germania, mentre andrà ridefinito al ribasso il rapporto sull’asse Italia-Francia, per ragioni internazionali e interne al contempo. Dopo un terzo trimestre che ha registrato un aumento del 4,7% dell’utile anno su anno (2,6 miliardi di euro), una crescita dell’utile per azione dell’8,6% a 1,71 euro e un rilancio dell’obiettivo di profitto per l’intero 2025 al record di 10,5 miliardi di euro, Unicredit ha rafforzato la sua proiezione all’estero. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Avanti in Grecia e Germania, stop ai francesi: Unicredit si muove in Europa

