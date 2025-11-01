Autostrada A11 | chiusure notturne del tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese e della stazione Montecatini Terme

Firenzepost.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire lavori di manutenzione dei portali a messaggio variabile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a11 chiusure notturne del tratto altopascio chiesina uzzanese e della stazione montecatini terme

© Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusure notturne del tratto Altopascio-Chiesina Uzzanese e della stazione Montecatini Terme

Argomenti simili trattati di recente

autostrada a11 chiusure notturneAutostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino - Tra mercoledì e giovedì chi è diretto verso Bologna deve percorrere la viabilità ordinaria passando dalle Croci di Calenzano. Segnala lanazione.it

autostrada a11 chiusure notturneAUTOSTRADA A1, CHIUSURA NOTTURNE TRA MODENA SUD E VALSAMOGGIA - Napoli: chiusure notturne tra Modena Sud e Valsamoggia per lavori su un cavalcavia Per consentire attività di ispezione e manutenzione su un cavalcavia lungo l’autostrada A1 Milano- Da tvqui.it

LAVORI A16 Napoli-Canosa: chiusure notturne tra Candela e Cerignola ovest per lavori di riqualifica - Autostrade per l’Italia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare percorsi alternativi. Secondo statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A11 Chiusure Notturne