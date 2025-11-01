Autostrada A1 | chiusure notturne della stazione Arezzo

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monte San Savino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Arezzo

News recenti che potrebbero piacerti

Chiusure in arrivo per alcuni caselli bergamaschi lungo l’autostrada A4. Fra lunedì 3 e venerdì 7 novembre, nelle ore notturne, chiuderà il tratto fra Dalmine e Bergamo, ma anche i caselli di Dalmine, Trezzo e Capriate. - facebook.com Vai su Facebook

AUTOSTRADA A1, CHIUSURA NOTTURNE TRA MODENA SUD E VALSAMOGGIA - Napoli: chiusure notturne tra Modena Sud e Valsamoggia per lavori su un cavalcavia Per consentire attività di ispezione e manutenzione su un cavalcavia lungo l’autostrada A1 Milano- Scrive tvqui.it

Incidente sull’A1 tra Orte e il bivio di Roma Nord: chiuso tratto di autostrada, 9 chilometri di coda - Due incidenti avvenuti sull'A1 hanno causato la chiusura del tratto autostradale tra Orte il bivio per la diramazione Roma Nord ... Riporta fanpage.it

Viabilità: su A1 chiusure notturne immissione D18 diramazione Roma nord verso Capitale - Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottovia, nelle cinque notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, ... Si legge su agenzianova.com