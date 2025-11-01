Autobus precipitato in Valfurva | la CGIL rilancia il tema della sicurezza nel trasporto pubblico

Le strade della provincia di Sondrio sono state ieri il palcoscenico di un incidente che poteva avere un esito tragico. In alta valle, a Valfurva, un bus scolastico è precipitato nel torrente: fortunatamente, sia il conducente che i giovani passeggeri sono rimasti illesi o hanno riportato solo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

ULTIM'ORA Valfurva (Sondrio): scuolabus esce di strada e precipita in un torrente Un autobus scolastico con nove studenti a bordo è uscito di strada nel territorio di Valfurva (Sondrio) ed è precipitato nel torrente Frodolfo. Quattro minori hanno riportato ferite - X Vai su X

E' precipitato giù da un argine alto una decina di metri l'autobus con a bordo diversi studenti uscito di strada poco prima delle 7.30 di venerdì 31 ottobre, lungo l'SS300, nel comune di Valfurva (Sondrio). Il mezzo pubblico è finito nel letto del torrente Frodolfo. U - facebook.com Vai su Facebook

Incidente autobus scolastico in Valfurva: la FILT CGIL Sondrio chiede più sicurezza nel trasporto pubblico locale - Le strade della provincia di Sondrio sono state ieri scenario di un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Segnala radiotsn.tv

Incidente a Valfurva, scuolabus cade nel torrente Frodolfo: ipotesi malore per l'autista, feriti 4 ragazzi - Un autobus carico di studenti è caduto in un torrente a Santa Caterina Valfurva, in Valtellina a causa del malore del conducente ... virgilio.it scrive

Bus caduto nel torrente a Valfurva, l’autista: “Ho avuto un malore” - Il conducente, 39 anni, ha raccontato agli inquirenti di essersi di avere avuto un colpo di tosse, poi non ricorda nulla. msn.com scrive