Autobus carico di studenti esce di strada sulla Statale e vola nel torrente

Brutto incidente e tanta, tantissima paura: è quanto successo ieri, venerdì 31 ottobre, poco prima delle 7:30 sulla Statale 300 del Gavia, nel territorio della vicina Valfurva, in provincia di Sondrio. Un autobus che stava scendendo verso Bormio con a bordo sette ragazzi tra i 13 e i 18 anni e il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Incidente tra un'auto e un autobus carico di studenti, mezzi fuori strada: un morto e ragazzi feriti. Il luogo dello schianto FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Post Edited: Veneto – Autobus carico di studenti contro auto: un morto e diversi feriti (VIDEO) - X Vai su X

Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente: feriti 4 ragazzi e l'autista - Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina ... Come scrive affaritaliani.it

Sondrio, scuolabus carico di studenti esce di strada e finisce nel torrente Frodolfo: feriti 4 ragazzi e l'autista - Era diretto a Bormio con nove studenti a bordo, improvvisamente nel territorio di Valfurva è uscito di strada precipitando per alcuni metri. Secondo msn.com

Bus carico di studenti finisce nel torrente gelido: feriti 4 ragazzi. “Tragedia sfiorata” - Il conducente di 39 anni ha avuto un malore: il pullman senza controllo è finito fuori strada terminando la corsa nelle acque del Frodo ... Segnala msn.com