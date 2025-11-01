Auto si scontra con la volante morto il poliziotto Antoniello Scarpati In sei nel suv il conducente in fuga e i minori feriti | cosa sappiamo
Un suv invade la corsia opposta, poi lo scontro con la volante. L'impatto è frontale, terribile. Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Incidente in via Ecce Homo, auto si scontra con un motorino e sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti, uno in prognosi riservata articolo al link https://cityne.ws/AY3lo - facebook.com Vai su Facebook
Spaventoso scontro tra auto, coinvolta una volante della Polizia, morto un agente, gravissimo il collega - Terribile incidente intorno alle 2 di stanotte, con un morto ed un ferito gravissimo, in pericolo di vita. Lo riporta napolitoday.it
Schianto tra volante e auto a Torre del Greco: morto un poliziotto 47enne, ferito il collega - Nella notte scorsa, un tragico incidente ha colpito Torre del Greco, nel Napoletano, portando alla morte di un poliziotto di 47 anni, Aniello Scarpati, originario di Ercolano. Secondo controcopertina.com
Poliziotto muore a 47 anni durante un inseguimento: la volante si è scontrata con un'altra auto. Il collega in pericolo di vita - Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli in un incidente stradale. Secondo msn.com