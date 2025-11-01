Auto si scontra con la volante morto il poliziotto Aniello Scarpati | non era di turno sostituiva un collega Il conducente in fuga in 6 nella Bmw

Un suv invade la corsia opposta, poi lo scontro con la volante. L'impatto è frontale, terribile. Aniello Scarpati, assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Auto si scontra con la volante, morto il poliziotto Aniello Scarpati: non era di turno, sostituiva un collega. Il conducente in fuga, in 6 nella Bmw

Argomenti simili trattati di recente

Incidente in via Ecce Homo, auto si scontra con un motorino e sfonda la vetrina di un bar: 5 feriti, uno in prognosi riservata articolo al link https://cityne.ws/AY3lo - facebook.com Vai su Facebook

Auto si scontra con la volante, morto il poliziotto Aniello Scarpati: non era di turno, sostituiva un collega. Il conducente in fuga, in 6 nella Bmw - Un suv invade la corsia opposta, poi lo scontro con la volante. msn.com scrive

Napoli, volante si scontra con un Suv: morto un poliziotto - Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella notte tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre 2025 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un poliziotto. Scrive msn.com

Spaventoso scontro tra auto, coinvolta una volante della Polizia, morto un agente, gravissimo il collega - Terribile incidente intorno alle 2 di stanotte, con un morto ed un ferito gravissimo, in pericolo di vita. Da napolitoday.it