Auto si ribalta sulla Lecco-Bergamo | feriti quattro ragazzini

Paura venerdì sera a Lecco. Un'auto con almeno quattro persone a bordo è uscita di strada in corso Bergamo, ribaltandosi nel verde a bordo carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 in direzione Vercurago, nel tratto della Lecco-Bergamo percorso poco dopo la rotonda che regola l'incrocio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

