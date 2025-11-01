Auto esce di strada e finisce nel fossato | 78enne elitrasportato in ospedale

Un uomo è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sabato mattina nel Comune di Gazzo Veronese. Un uomo di 78 anni stava percorrendo la Statale 12, che collega Roncanova a Nogara, alla guida di una Fiat Panda, quando sarebbe uscito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

