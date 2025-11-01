Autista di un autobus ferito a un occhio a Taranto nella notte di Halloween | lanciate grosse palle di carta inzuppate d’acqua

Nella serata di Halloween, oltre ad alcuni bus urbani danneggiati a Taranto, un autista delle linee del Ctp, Consorzio trasporti pubblici, è stato ferito ad un occhio ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale. Lo comunicano i sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal. "L'autobus che percorreva corso Roma a Massafra, è stato oggetto del lancio di grosse. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Autista di un autobus ferito a un occhio a Taranto nella notte di Halloween: lanciate grosse palle di carta inzuppate d’acqua

