Autista di un autobus ferito a un occhio a Taranto nella notte di Halloween | lanciate grosse palle di carta inzuppate d’acqua

Feedpress.me | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di Halloween, oltre ad alcuni bus urbani danneggiati a Taranto, un autista delle linee del Ctp, Consorzio trasporti pubblici, è stato ferito ad un occhio ed è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale. Lo comunicano i sindacati dei trasporti Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal. "L'autobus che percorreva corso Roma a Massafra, è stato oggetto del lancio di grosse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

autista di un autobus ferito a un occhio a taranto nella notte di halloween lanciate grosse palle di carta inzuppate d8217acqua

© Feedpress.me - Autista di un autobus ferito a un occhio a Taranto nella notte di Halloween: lanciate grosse palle di carta inzuppate d’acqua

Approfondisci con queste news

autista autobus ferito occhioIncidente tra autobus e suv, l'autista nonostante le ferite e lo choc mette in salvo gli studenti: «Gesto eroico, ma ora è molto provato» - Nonostante lo spavento e le ferite, ha rassicurato gli studenti a bordo e, dopo aver verificato che nessuno di loro fosse in gravi condizioni, ha aperto la botola sul tetto ... ilgazzettino.it scrive

autista autobus ferito occhioBullo insulta l'autista dell'autobus che scende e lo aggredisce: «Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava» - È sceso dall'autobus che stava guidando, si è incamminato verso i ragazzi che poco prima gli avevano tagliato la strada e poi si sono messi ad inveirgli ... Lo riporta ilgazzettino.it

autista autobus ferito occhioL'incidente tra il pullman e il suv a Oderzo, l'autista ferito mette in salvo gli studenti: «Gesto eroico, ma ora è molto provato» - Nonostante lo spavento e le ferite, ha rassicurato gli studenti a bordo e, dopo aver verificato che nessuno di loro fosse in gravi condizioni, ha aperto la botola sul tetto ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Autista Autobus Ferito Occhio