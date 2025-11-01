Il progetto Una Comunità per il Lavoro 2 continua a creare opportunità di formazione e inserimento professionale. È appena partito al Cfp Fondazione Clerici di Lodi il secondo corso a prezzo calmierato per Ausiliario socio-assistenziale (Asa), accessibile con una quota ridotta di mille euro. Una formula che consente a chi è motivato ma ha risorse limitate di avvicinarsi a una professione sempre più richiesta. L’iniziativa completa così il percorso del progetto promosso dalla Fondazione Comunitaria di Lodi, che ha investito centomila euro provenienti dal Fondo Nuove Povertà, sostenuto da Fondazione Cariplo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ausiliario socio assistenziale. Secondo corso con sei allievi