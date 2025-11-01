Aurora Betti mamma bis è nata la piccola Zoe | gli scatti sui social e la dedica al compagno Carmine Tano

Aurora Betti è diventata mamma per la seconda volta: è nata la piccola Zoe, avuta con il compagno Carmine Tano. L'ex concorrente di Temptation Island era già mamma di Diego, nato nel 2017 dalla relazione con il calciatore Simone Aresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

