Aumenti in arrivo per il diesel quanto dovranno pagare gli automobilisti viterbesi
Il 2026 non è ancora cominciato, ma fa già tremare i polsi agli automobilisti. Non tutti i conducenti però: quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il nuovo anno comporterà un aumento delle accise su benzina e diesel, provando ad allineare i due carburanti dal punto di vista fiscale. Questo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lavoro domestico: in arrivo aumenti fino a 230 euro in busta paga • Il nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro domestico dal 2025 porta aumenti in busta paga e più tutele per colf, badanti e babysitter. Il post Lavoro domestico: in arrivo aume… - X Vai su X
? È ufficiale! Firmato il nuovo contratto Sanità: in arrivo aumenti e arretrati per infermieri, ostetriche e OSS Scopri nel dettaglio gli importi e le novità del nuovo contratto! #ContrattoSanità #Infermieri #Ostetriche #OSS #NurSind #Infermieristicam - facebook.com Vai su Facebook
Carburanti, allineamento accise: il Governo accelera. Novità in arrivo con la Legge di Bilancio 2026 - Il Governo intende accelerare il piano per allineare le accise sui carburati; presto nuovi aumenti per il diesel (cali per la benzina) ... Si legge su msn.com