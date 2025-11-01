Aumentano stipendi PA più dei privati | per quali statali sono cresciute di più le buste paga

L’Istat ha pubblicato il consueto aggiornamento trimestrale sui “contratti collettivi e retribuzioni contrattuali”, tracciando un quadro chiaro delle dinamiche salariali in Italia. E la fotografia che emerge conferma un tendenziale aumento delle retribuzioni in tutti i comparti coinvolti dalla contrattazione collettiva, con stipendi che sono cresciuti di più però per i dipendenti pubblici, rispetto a quelli dei lavoratori del settore privato. Di quanto sono aumentati gli stipendi nel settore pubblico. Dopo anni in cui i salari pubblici erano rimasti pressoché fermi, stretti da lunghi periodi di vacanza contrattuale, oggi la tendenza si inverte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

