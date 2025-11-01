Aumentano scorte gas Ue Italia al 95%

16.08 Scorte di gas in crescita in Europa, grazie alle temperature più miti della norma che consentono di alimentare i depositi. L'Italia al primo posto con stoccaggi al 95%. Ue al 82%, con Germania al 75%. Il rialzo medio dei prezzi: 0,02% nel continente e 0,05% in Italia. Si mantiene invece sui minimi dall' inizio di febbraio 2024 il prezzo sul mercato di Amsterdam, dove la settimana si è chiusa con un calo dello 0,8%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Le scorte di gas continuano a crescere, Italia quasi al 95% - Continuano a crescere le scorte di gas in Europa grazie a temperature più miti della norma, che consentono ancora di destinare ai depositi parte del flussi in entrata. Scrive msn.com

COMMENTO ENERGY: scende il greggio e aumentano le scorte - Il greggio scende leggermente poiché l'attenzione del mercato si è spostata nuovamente sull'eccesso di offerta e sulle preoccupazioni per la domanda statunitense più debole. Secondo milanofinanza.it

Usa: +90 mld piedi cubi scorte settimanali gas naturale - Le scorte di gas naturale degli Stati Uniti sono aumentate di 90 miliardi di piedi cubi nella settimana conclusasi il 12 settembre. Riporta milanofinanza.it