Auger-Aliassimepunzecchia | Sinner Alcaraz non sono imbattibili c’è un modo per metterli in difficoltà
Felix Auger-Aliassime si è reso protagonista di una fantastica cavalcata al Masters 1000 di Parigi, riuscendo ad approdare in maniera brillante alla finale, che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 15.00) a La Defense Arena di Nanterre. Il canadese se la dovrà vedere con Jannik Sinner, che in caso di conquista del trofeo tornerà numero 1 del mondo e permetterà a Lorenzo Musetti di continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti del Pianeta. Il 25enne aveva incominciato la propria avventura sul cemento della capitale francese con tre rimonte contro l’argentino Francisco Comesana, il francese Alexandre Muller e il tedesco Daniel Altmaier, poi ha alzato il ritmo contro il monegasco Valentin Vacherot e il kazako Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it
